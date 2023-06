Hulsel is het zat: de gemeente moet eindelijk vaart maken met uitgestelde werkzaamheden

met video Brand in woning Tilburg, brandweer kan door snel ingrijpen uitbrei­ding voorkomen

TILBURG - Er is woensdagavond brand uitgebroken in een woning aan de Duifstraat in Tilburg. De brandweer werd gealarmeerd en kwam er snel op af om het vuur te blussen. Dankzij hun snelle actie kon de brand onder controle worden gebracht en verdere schade worden voorkomen.