Jeugdige tonpraters op de zittingsavonden van De Muggezifters: ‘Timing is het belangrijkste’

BLADEL - Voor het vierde jaar is ‘Jeugd in de Ton’ een act in de Nieuwe Blaalse Revue. Maud van de Ven was er vanaf het begin bij. Pien van Hoof debuteert.

Maud van de Ven trad eerder op met Jorn op de Beek en Jisse Spliethof. De twee jongens stopten. Dit jaar schreef ze voor deze zittingsavonden van CV De Muggezifters een dialoog samen met - achternicht, vriendin en klasgenoot in het tweede leerjaar van Pius X - Pien van Hoof.

,,Maud heeft me overgehaald. Ze bleef maar drammen”, verklapt de debutante, die vorig jaar jeugdprinses was: ..Gelukkig hebben Hein en Freek vertrouwen in me.”

Typetje, tekst, naam en kleding

Die Hein is Hein van Eekert. Hij begeleidt, met zijn achtendertig jaar ervaring in de ton, de twee jonge artiesten bij hun eerste schreden op het carnavalspodium: ,,Ze moeten vooral dicht bij zichzelf blijven. Met twee meiden heb je toch weer een andere dynamiek, dan met jongens erbij.”

Samen schaven ze vanaf december aan hun optreden: ,,Timing is het belangrijkste. Leren hoe je de grap brengt. De clou op het goede moment laten vallen”, vertelt Maud van de Ven. ,,We beginnen met het verzamelen van grappen. Dat doe je het hele jaar. Dan komt het typetje, de tekst, een naam en de kleding.”

Quote Zo slecht dat het grappig wordt Maud van de Ven, Tonprater Jeugd in de Ton

Maud: ,,Ik hou ervan om me helemaal uit te leven. Een beetje tegendraads. Ik ben nu vier jaar ouder. De grappen groeien mee. Elk jaar word ik scherper.” Als Sjanet Retteketet zal ze ‘spap en smam’ stevig aanpakken, belooft ze alvast.

Pien van Hoof is nog wat terughoudend. Jeugdprinses is toch wat anders dan een prominente rol in de zittingsavonden: ,,Mijn naam verklap ik nog niet. Het typetje gaat een beetje richting ‘dom blondje’. Ik hou van droge humor. Zo slecht dat het grappig wordt”, licht ook zij een tipje van de sluier.

Liters ranja en veel zakken snoep

Het komische duo staat niet voor het eerst op de planken. Schoolmusicals, Podium X in Bladel en het Hapertse Me-0n-Stage zorgden al voor wat ervaring. ,,Net iets voor jou”, zei de moeder van Maud, toen De Muggezifters op Facebook een oproep plaatsten. Ze hoopt ooit naar de theaterschool te kunnen.

Quote Niet blijven hangen in oldskool tonpraten Hein van Eekert, Begeleider Jeugd in de Ton

Freek Bijnen stond aan de wieg van het project ‘Jeugd in de ton’. CV De Muggezifters verzorgt via de ‘Carnavals Academy’ lessen over carnaval op de basisscholen. Eén daarvan is een workshop tonpraten.

,,We willen de jeugd kennis laten maken met carnaval”, vertelt hij. ,,Zo betrekken we ze ook bij de vereniging. Ze kunnen doorgroeien. Na onze jeugdafdeling Muggelarven kunnen ze via een aspirant lidmaatschap volwaardig lid worden.”

Door ‘Jeugd in de Ton’ te programmeren tijdens de Nieuwe Blaalse Revue, wordt de lat hoog gelegd, beseft Hein van Eekert. ,,We blijven niet hangen in het oldskool tonpraten. De jeugd heeft behoefte aan een ander soort humor. En dan hoeft niet schunnig te worden, of op de man.”

Moppentrommel

Hij geniet zichtbaar van het begeleiden van deze mogelijke opvolgers. ,,Het kost me liters ranja en veel zakken snoep.” Ook Maud en Pien kijken uit naar de vier avonden: ,,Het wordt geen moppentrommel. Er zit zeker een lijn in. We nemen de mensen mee in het verhaal.”

De Nieuwe Blaalse Revue is op zaterdag 4 en 11 en vrijdag 10 februari te zien in CC Den Herd in Bladel. Op 3 februari is een avond voor de Seniorenvereniging. Kaarten zijn te bestellen via www.muggezifters.nl