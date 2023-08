Liften? In de Kempen kun je nu bij speciale zuilen proberen of iemand je wil meenemen

Ook 70-jarige en 81-jarige man zouden gehandicap­te vrouw hebben misbruikt, zedenzaak in Oss dijt uit

DEN BOSCH/OSS - Een 63-jarige man uit Oss lijkt de spin in een web van seksueel misbruik, met zijn ernstig gehandicapte zus als slachtoffer. Opvallend is daarbij de relatief hoge leeftijd van de verdachten. De oudste van het stel is 81 jaar oud.