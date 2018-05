‘Lindenhof’ weer locatie voor zorg

Op het voormalige zorgcomplex Lindenhof aan de Kloosterstraat in Lage Mierde, gaat opnieuw zorg verleend worden. Op 30 mei is er een informatieavond om de plannen toe te lichten.

Amarant en Icare2

Amarant biedt zorg aan kwetsbare mensen, voor het merendeel met een verstandelijke beperking. Ze heeft aan het Dorpsplein in Lage Mierde nu ook al een woonvoorziening voor 14 cliënten. De organisatie wil de zorg uitbreiden naar 20 personen en het wonen van de huidige cliënten door de nieuwbouw een upgrade geven. De nieuwe appartementen worden tussen de 50 en 60 vierkante meter groot. Icare2 is een initiatief van enkele Kempenaren, die de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio mogelijk willen maken.

'Mooi plan'

Jos Gerrekens van de Dorpsraad Lage Mierde vindt het een mooie ontwikkeling. ,,Voor zover we het nu kunnen beoordelen is het een mooi plan. Er is rekening gehouden met de wensen van de inwoners en de woonvisie van de gemeente. Ouderen krijgen weer de kans om in Lage Mierde te blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Er kan ook weer doorstroming in de huizenmarkt komen, waardoor de levendigheid in het dorp blijft.”