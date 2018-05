Man mist bocht in Reusel en rijdt de sloot in

Video Mariabeeld na twee jaar terug in Lage Mierde

13 mei LAGE MIERDE - ,,Ik heb ze gemist”, zegt Betsie Roest als ze zondagmiddag het Mariabeeld na twee jaar afwezigheid terugziet in haar dorp. Tijdens een korte ceremonie kreeg het beeld een plaatsje in een nieuwe kapel onder de absouteplaats op de begraafplaats naast de kerk in Lage Mierde.