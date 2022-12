Nieuwe, internationale 0.0%-wedstrijd, en Mariëlle uit Hooge Mierde mag alles proeven

HOOGE MIERDE - Met het steeds groter worden van de alcoholvrije markt is nu de eerste competitie voor enkel 0.0%-dranken opgezet. In februari reist alcoholvrij-expert Mariëlle Timmermans af naar London om daar alle inzendingen van de World Alcohol-Free Awards te proeven.

Het is een nieuw concept in de alcoholvrije markt; de World Alcohol-Free Awards, een competitie om verkozen te worden tot de smaakvolste 0.0%-drank ter wereld. De eer is aan Mariëlle Timmermans om die keuze mee te maken. Voor het oprichten van Amavine, een online boetiek voor alcoholvrije dranken, proefde de Hooge Mierdse al heel wat dranken zonder ook maar een beetje teut te worden.

Ondergeschoven kindje

In het nieuwe jaar mag de vrouw die zelf een webshop in alcoholvrije dranken bestiert, dit dus weer gaan doen, maar dit keer met een groep alcoholvrij-experts die van over de hele wereld zijn ingevlogen. ,,En dat is best bijzonder’’, zo vertelt Timmermans. ,,Er zijn heel wat competities voor dranken die wel alcohol bevatten. Daar hing alcoholvrij als een ondergeschoven kindje bij; ze kregen met een beetje geluk een eigen categorie. De World Alcohol-Free Awards zijn echt gewijd aan alcoholvrije dranken.’’

Dat is in de tijden waarin we nu leven meer dan logisch, aldus Timmermans. ,,De alcoholvrije markt is enorm aan het groeien. Vroeger dronk je alleen niet als je zwanger was, maar nu kiezen steeds meer mensen bewust voor een gezondere levensstijl of spelen ze liever de bob. De een stopt helemaal met drinken, de ander wisselt het alcoholvrije met het drinken van alcohol af. Dan is het op een gegeven moment ook logisch om daar meer aandacht aan te schenken.’’

Ook op grote beurzen

Dat maakt de competitie volgens haar ook zo belangrijk. ,,De winnaar van de competitie krijgt niet alleen een publicatie en stickertje, maar mag ook op grote beurzen in London en Amsterdam staan.‘’ Het helpt volgens haar dan ook om 0.0%-dranken in de markt zichtbaarder te maken. ,,Zo geef je de consument toegang tot de beste alcoholvrije dranken die verkocht worden en kunnen ze ook makkelijker de keuze maken om geen alcohol te nuttigen, maar toch te genieten van een drankje.’’

Volgens Timmermans is er dan ook steeds meer keuze op het gebied van alcoholvrij. ,,Maar ik denk dat veel mensen dat niet eens weten. Voor de wedstrijd zijn alleen al achttien categorieën gemaakt. Van bier en wijn tot gin en ciders, en van cocktails en spirits tot likeuren en aperitieven; je kunt het zo gek niet bedenken of je hebt er een 0.0%-versie van. En die gaan wij dus allemaal proeven.’’

Ze hoopt dan ook dat de consument dit door de wedstrijd meer in gaat zien. ,,Veel mensen die alcoholvrij drinken komen niet aan hun trekken, terwijl die groep ook van een lekker glas wil genieten.’’

Het is volgens Timmermans heel moeilijk om met goede alternatieven te komen. ,,In de winkel is er niet veel keuze, dus dan pak je maar de fles met het meest fancy etiket. Hopelijk kunnen wij voor de consument nu de beste alternatieven op een rijtje zetten, zodat zij ook van een drankje kunnen genieten.’’