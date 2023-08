Ontwikkelaar wil woongebouw voor 180 arbeidsmigranten bouwen tussen Reusel en Bladel

‘De onrust bij Willem II gaat duidelijk niet langs de spelers heen’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 2 van seizoen 3 gaat het uiteraard over de eerste wedstrijd van het nieuwe KKD-seizoen: de Tricolores speelden met 1-1 gelijk bij FC Eindhoven.