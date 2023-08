Op plek van vervallen boerderij in Reusel komen mogelijk zorgwoningen

Angstaanja­gen­de visioenen bevolken Lustwaran­de-woud

TILBURG - Moeder Aarde kreunt en steunt onder het gewicht van de gulzige mensheid. Jonge kunstenaars brengen mens en natuur weer bijeen voor de buitenexpositie Eartheaters in De Oude Warande in Tilburg. Komende zondag is de opening.