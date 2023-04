Oranjefestival voor de hele Kempen, geregeld door frisse jonge organisatie

Krezip begint theater­tour in – hoe kan het ook anders – Tilburg

TILBURG - In 2024 komt Krezip voor het eerst in lange tijd naar de Nederlandse theaters. Eerste afspraak: 20 februari in de Schouwburg Concertzaal in hometown Tilburg. Het belooft een muzikale reis te worden door het volledige oeuvre van de band, waarbij grote hits afgewisseld worden met mooie verhalen.