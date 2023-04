Piet Schaars (1945-2021) was succesvol in zaken, maar eenzaam toen hij stierf

Bladel wil vergunning proefvar­kens­hou­de­rij Raamloop niet intrekken

DEN HAAG/BLADEL – De gemeente Bladel weigert de vergunning voor een proefvarkenshouderij aan de Raamloop in te trekken, alleen maar omdat over een langere periode nooit het maximaal aantal vergunde dieren in de stallen stonden.