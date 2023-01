Puppy gekocht bij horrorfokker? ‘Goede fokker stelt kritische vragen aan toekomstige eigenaar’’

met video NVWA neemt honderden honden mee na nieuwe inspectie bij ‘horrorfok­ker’ in Eersel

EERSEL - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dinsdagochtend begonnen aan een grote inspectie bij de hondenfokkerij aan de Grote Aardweg in Eersel. De organisatie kijkt of de honden op dit moment wél de juiste zorg krijgen. Dat blijkt niet het geval, ongeveer 280 honden zijn al meegenomen.

24 januari