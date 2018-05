Raad Reusel zoekt naar compromis over locatie wind- en zonneparken

Niels Huijbregts nieuw raadslid Reusel-De Mierden

9:48 REUSEL-DE MIERDEN - In de Reuselse gemeenteraad is Niels Huijbregts (20) dinsdagavond geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de partij Samenwerking. Hiermee is ook de achtste raadszetel van Samenwerking weer gevuld. Met het doorschuiven van zowel Peter van de Noort als Maarten Maas naar de post van wethouder, was er nog één stoel te bemannen.