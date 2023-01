Raad van State roept op tot overleg over kippenhouderij Kattenbos in Reusel

Mensen blijven vragen naar film ‘Hooge Mierde 2000’, en daarom komt er nóg een extra voorstel­ling

HOOGE MIERDE - Na zo’n vijfhonderd bezoekers is er nog steeds vraag naar de film ‘Hooge Mierde 2000’. En daarom hebben de makers voor vrijdag 27 januari een zesde en laatste voorstelling ingepland: vanaf 19.30 uur in De Schakel in Hooge Mierde.

