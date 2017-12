Reusel heeft de grootste ijsbaan van Brabant; 'Heb grootste deel van mijn vakantiedagen ervoor bewaard'

De ijsbaan is volgens de Reuselnaren met 700 vierkante meter de grootste van Brabant. ,,We hebben dit jaar de lat weer iets hoger gelegd met meer ruimte om de ijsvloer", zegt voorzitter Wil Hermans. Reg Heesters, die de inzet van de vrijwilligers coördineert, heeft er al weken een dagtaak aan. ,,We hebben nu al voor het derde jaar een vaste kern, waarvan er een aantal al vanaf begin oktober klaar staan,” zegt hij. ,,De groep is verdeeld in ijsmeesters, toegangscontroleurs en horecamensen. Elke groep heeft een eigen coördinator en iedereen kan zich via onze website aanmelden.”