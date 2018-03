Reusel vindt oplossingen voor te trage ambulances: meeste burgerhulpverleners in de regio

Spoedeisend

Ambulances waren in 2017 in Reusel-De Mierden minder vaak op tijd bij de meest spoedeisende gevallen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een rapportage van GGD Brabant-Zuidoost. Bij de meest urgente gevallen was de ambulance vorig jaar slechts in 70,6 procent binnen vijftien minuten ter plaatse in Reusel-De Mierden. In 2016 was dat nog 73,9 procent. En zelfs dat was al ver onder de afgesproken norm: eigenlijk zou in 95 procent van de inzetten de ambulance binnen een kwartier ter plaatse moeten zijn. Ter vergelijking: over heel Zuidoost-Brabant bezien was 92,8 procent van de ambulances vorig jaar op tijd, tegen 93,5 procent in 2016.

Quote Het zou voor de hele Kempenregio beter zijn wanneer Reusel of een locatie tussen Reusel en Bladel wordt gekozen als ambulancepost College van B en W van Reusel-De Mierden

Het college van B en W van Reusel-De Mierden kaart de problematiek al jaren aan bij de Veiligheidsregio en de GGD. „Het college blijft van mening dat het voor de hele Kempenregio beter zou zijn wanneer de locatie Reusel of een locatie tussen Reusel en Bladel wordt gekozen als ambulancepost", laat het in een reactie weten. De dichtstbijzijnde ambulancepost is nu in Eersel. Wel is er in Bladel een zogenoemde 'voorwaardenscheppende’ post. Dat is een strategische plek in de regio waar de ambulances worden gestationeerd op het moment dat overige ambulances rijden.

De GGD is bezig met het implementeren van een nieuw spreidingsplan voor de ambulancezorg. Dat moet tot een verbetering van de responstijden leiden. De capaciteit wordt uitgebreid met vijf ambulances en er komt dertig man ambulancepersoneel bij. Maar de dichtstbijzijnde post voor Reusel-De Mierden blijft in Eersel, dus dat lijkt weinig soelaas te bieden.

Tijd om te kijken naar alternatieve oplossingen, vond de gemeente. De inzet van First Responders van de brandweer is daar een voorbeeld van. In 25 gevallen waarin de ambulance te laat was, was de First Responder in 2017 wel binnen een kwartier ter plaatse, wat het eerder genoemde percentage van 70,6 doet stijgen tot 80 procent. Ook worden er in Reusel-De Mierden soms ambulances uit de regio Hilvarenbeek ingezet.

Risico-inschatting