Samenwerking pakt als enige lokale partij de absolute meerderheid in Reusel-De Mierden

REUSEL - Met 51,4 procent van de uitgebrachte stemmen en acht van de vijftien zetels, won de partij Samenwerking de verkiezingen in Reusel- De Mierden. De enige lokale partij, die de afgelopen vier jaar al met zes van de vijftien zetels koploper was, vergrootte die voorsprong fors.

,,Hier hadden we alleen maar van durven dromen,” zegt huidig wethouder Peter van de Noort, meteen na het tellen van de stemmen. Als nummer twee op de lijst was hij een stemmentrekker, maar als wethouder is hij ook de komende vier jaar weer beschikbaar.

,,Maar ook al hebben we de absolute meerderheid, we zijn er nooit vanuit gegaan dat we in ons eentje gaan besturen,” zegt Hooge Mierdenaar Van de Noort, met een blik op de voor zijn partij winnende uitslag. ,,Het zou niet goed zijn om alleen maar vanuit Samenwerking de wethouders te leveren,” stelt hij.

Voorkeur

Hij heeft voor het vormen van een nieuwe coalitie nog geen duidelijke voorkeur met welke partij dat is. ,,Komende week gaan we met alle drie de andere partijen open het gesprek aan,” laat hij weten. ,,Al naar gelang het verloop van die gesprekken, gaan we onze keuze maken. Het spreekt ook voor zich dat wij als grootste partij de lead nemen.”

Davey Geysen, vanwege ziekte van Toine Hendrikx de woordvoerder van de VVD, heeft niet veel vertrouwen in een serieuze kans om in de coalitie te komen en een wethouder te leveren. ,,Toegegeven, wij zullen zeker het gesprek aangaan als we daarvoor uitgenodigd worden, maar wij staan wel aan de zijlijn om de kruimels te vangen.”

VVD krimpt

In de nieuwe verdeling gaat de VVD van 3 naar 2 zetels en mag Joris van Gompel thuis blijven, al kan hij voorlopig nog wel Toine Hendrikx vervangen.

Peter van Gool, lijsttrekker van het CDA zag de bui al hangen in de polls met verlies voor de gevestigde landelijke partijen. ,,Eén zetel verlies (van 4 naar 3). Het is jammer, maar het is niet anders zegt hij, terwijl een uitgelaten Bert van Laarhoven van Samenwerking de felicitaties in ontvangst neemt. Door het verlies van het CDA kan Christ van Eijk (71) van zijn pensioen blijven genieten. Als hij was gekozen was hij de nestor van de Raad geworden, die eer ligt er nu voor Roos van Disseldorp (70) die als nummer 2 van de PvdA Harrie Jacobs opvolgt.

Realistisch