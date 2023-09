‘Seksueel roofdier’ krijgt drie jaar cel en tbs voor verkrachting in Bladel

De Steenselse Pier lag ooit aan de ketting naast de kerk: ‘Het is nu echt een geuzennaam’

STEENSEL - Met carnaval het Pieregat, cafetaria Het Pierke, het lokale blaadje de Pierenbode en Pierenbier: in Steensel ‘leeft’ dit kleine dier. Maar waar komt dat vandaan? Volgens het volksverhaal was er ooit een pier in het dorp gespot, wat opmerkelijk was gezien de schrale grond.