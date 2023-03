Toine Hendrikx (1958-2023) was VVD’er in hart en nieren

Nardo Nagtzaam kent eerste tegenstan­der van Trappers: ‘Er speelt een gevaarlij­ke Canadees’

Als íemand wat zinnigs kan zeggen over de eerste tegenstander van Trappers in de play-offs, dan is dat Nardo Nagtzaam. Hij speelde zowel voor de Tilburgers als bij EC Peiting, dat vrijdag op bezoek komt op Stappegoor bij de start van de best-of-five-serie.