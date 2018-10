Twee mannen zwaargewond bij steekpartij op recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde: man (25) opgepakt

Vakantie­park De Hertenwei in Lage Mierde weer in de verkoop

10 oktober LAGE MIERDE - Recreatiepark De Hertenwei in Lage Mierde staat weer te koop. De overeenkomst die de familie Maillé in 2016 sloot om vakantiepark De Hertenwei in Lage Mierde te verkopen aan ondernemer Edwin van Leeuwen, is rechtsgeldig ontbonden. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald in een kort geding dat de familie Maillé en haar geldschieter Rabobank hadden aangespannen.