Van kroeg naar kroeg tijdens boerenovertrek: 'Er staan hier soms acht huifkarren voor de deur'

Daar staat ie dan. Een brommende tractor met een grote huifkar daarachter. Klaar om te vertrekken. Een voor een stappen de feestgangers in. De meesten op klompen, of in een boerenkiel. De ander in zijn vrijetijdskloffie. Spandoeken sieren de kar. De organisatoren van het vrijgezellenfestijn, dat voornamelijk in de Brabantse Kempen wordt gevierd, hebben daar immers voldoende tijd voor: een boerenovertrek wordt doorgaans zeker een half jaar van tevoren georganiseerd en gepland.