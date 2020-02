Aandacht in Brazilië voor carnavalsshirt RKC Waalwijk

Dat RKC Waalwijk vrijdagavond bij de thuiswedstrijd tegen Sparta aantreedt in een carnavalsshirt is niet onopgemerkt gebleven. De Braziliaanse site Mantos do Futebol besteedt in een uitgebreid artikel aandacht aan het initiatief van de club en publiceert ook een aantal detailfoto’s van het shirt.

Brazilië is natuurlijk een carnavalsland bij uitstek. In het artikel wordt keurig vermeld dat Schoenlapperslaand de naam is met carnaval. Maar van de shirts, waarvan er 500 voor de fans zijn vervaardigd, is er geen aan het Zuid-Amerikaanse land verkocht.

Het meest opmerkelijk was een bestelling uit China die RKC te verwerken kreeg. In de stad Macau, het Las Vegas van Azië, is straks iemand de eigenaar van het witte tricot met de rode, gele en blauwe bollen. Zo’n shirt wordt ook verstuurd naar Dortmund.