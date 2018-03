Aantal toeschouwers bij RKC blijft door actie gelijk

'Leider' Lammers keert na knieblessure terug bij RKC

8 maart RKC Waalwijk kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV weer beschikken over verdediger Jan Lammers. De aanvoerder was een aantal weken geblesseerd aan zijn knie, maar keert tegen de nummer zeven van de Jupiler League terug in het team.