Aanvoerdersband past Rienstra steeds beter bij RKC: ‘De trainer heeft mij uit een dal gehaald’

Dat hij na de voorbereiding in de zomer definitief de aanvoerdersband om zijn arm kreeg, was voor Daan Rienstra even wennen. Bijna een half jaar later blikt de RKC-middenvelder in een Portugees hotel terug. ,,Ik voel een stukje meer verantwoording, vooral in het begin. Het is een hoger podium, er is veel aandacht. De laatste weken kan ik daar steeds beter mee dealen.”