Almere City maakt einde aan opmars RKC

Er ontspon zich een merkwaardig duel. RKC was voetballend de betere ploeg, maar liet zich geregeld verrassen door snelle uitvallen van de thuisploeg. Zo'n tegenaanval leverde in de tiende minuut al een penalty op. Etienne Vaessen aarzelde even en haalde de ontsnapte Arsenio Valpoort neer. De voormalig aanvaller van RKC voltrok vanaf de stip het vonnis. Acht minuten later was het weer gelijk toen Jan Lammers bij de tweede paal een corner van Dylan Seys binnen kon koppen. De 2-1 werd door RKC fel bestreden. Een corner vormde opnieuw de inleiding tot een treffer. Vaessen kon een inzet van Mirani nog keren, maar Johan Voskamp kreeg de rebound van Ezra Walian pas achter de lijn te pakken. Althans, zo oordeelde de assistent van scheidsrechter Martens.

Een zeldzame flater van Henrico Drost leidde de 3-1 in. Hij kopte de bal bij het uitverdedigen in de voeten Salasiwa, die de bal breed legde en Silvester van de Water in staat stelde er 3-1 van te maken. RKC had intussen al heel wat kansen laten liggen. Chovanie Amatkarijo zag een inzet in het zijnet belanden. Voskamp en Seys kwamen in het strafschopgebied van Almere City niet tot een schot. Een paar minuten voor de rust bestrafte arbiter Martens een overtreding die Javier Vet zonder dat er een bal in de buurt was op Hans Mulder beging. Seys benutte het buitenkansje, draaide de bal om de muur in de hoek en zorgde ervoor dat RKC nog met perspectief de rust in ging.