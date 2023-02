Als nummer 8 van de eredivisie heeft RKC een fantastisch carnavalsweekend: ‘Toch stellen we onze doelstelling niet naar boven bij’

RKC sluit tegen FC Utrecht oefencam­pag­ne af zonder één overwin­ning

RKC Waalwijk heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een 0-2 nederlaag in een oefenduel met FC Utrecht. Het was voor het team van Joseph Oosting de laatste test voordat het over een week de competitie hervat tegen het sc Heerenveen van Oranje-doelman Andries Noppert.