Anas Tahiri beste bij shuttle run test

Jari Koenraat en Said Bakari waren de laatste spelers waar Tahiri bij de duurproef mee af moest rekenen. Ook Nikki Baggerman en Sylla Sow hielden het lang vol bij de test. De eerste afvaller was Dylan Seys. Mario Bilate had nog duidelijk hinder van de operatie die hij deze week onderging. Hij viel, na doelman Etienne Vaessen, als derde af.