Angstig RKC begint te laat met voetballen en blijft steken op gelijkspel tegen Sparta

Een nieuw Wonder van Waalwijk? Vijf redenen waarom RKC dit seizoen zo bijzonder goed presteert

RKC promoveerde in 2019 dankzij een wonder, bleef een jaar later in de eredivisie dankzij wonder nummer 2. Maar de club heeft geen wonderen meer nodig. Hoe kan het dat de Waalwijkers nu zo goed presteren op het hoogste niveau en zelfs negende staan? Een verklaring aan de hand van vijf belangrijke succesfactoren.

10 november