Arsenal-talent wil Danish Dynamite in Waalwijk doen vergeten

Het is het eerste interview in Waalwijk voor het Arsenal-talent van pas 19 jaar. Maar wie een verlegen, bedeesde jongen verwacht, komt bedrogen uit. Hij lijkt de aandacht juist wel leuk te vinden. Met een brede glimlach ploft hij op de stoel neer, ‘kom maar op’ lijkt hij te willen zeggen. Waarmee hij direct een flink aantal jaar ouder lijkt dan hij in werkelijkheid is. ,,Dat hoor ik vaker", zegt hij lachend. ,,Hier in de kleedkamer zelfs nog, toen ze vroegen hoe oud ik was. Toen ik zei uit 2003, waren ze allemaal heel erg verbaasd.”