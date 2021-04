Assistent-trainer Jason Oost weg bij RKC Waalwijk

Oost startte hij zijn trainerscarrière in Almere. Hij was assistent-trainer van Jong Almere City en was daar vorig seizoen Hoofd Jeugdopleiding. Aan het begin van dit seizoen sloot hij aan bij de trainersstaf van Fred Grim.

Bij RKC was Oost geen onbekende. Als speler was hij er tussen 2002 en 2005 actief. Oost maakte op 18 augustus 2002 namens RKC zijn debuut in het betaalde voetbal in een wedstrijd tegen De Graafschap, waarin hij direct scoorde. Hij speelde in totaal 84 wedstrijden in het geel-blauw.