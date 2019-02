Baggerman baalt ondanks zege RKC: ‘Je mag best weten dat ik me heel slecht voel’

Vriend Daan Rienstra, waarmee Baggerman een huis deelt, is de lachende derde. ,,Ik ben heel blij voor hem dat hij het zo goed doet, maar voor mij persoonlijk is het heel vervelend. Ik zit op een leeftijd dat ik moet spelen en ik was voor mijn blessure belangrijk voor het team. Ik voel me echt heel slecht momenteel, dat mag je best weten”, verklaart Baggerman. Hij vervolgt: ,,Het is niet zo dat ik kan zeggen dat ik hier niet minder van slaap. Ik wil enorm graag terugkeren in de basis.”

De middenvelder laat dat ook binnen RKC duidelijk merken. Zijn vriend Daan Rienstra is het perfecte voorbeeld van het feit dat je dat wel binnen de lijntjes moet doen. Die kwam daar pas achter toen het te laat was; hetgeen hem onder Peter van den Berg en Hans de Koning zijn plaats kostte. ,,Het ligt er ook aan hoe je iets zegt en wanneer je dat doet. Ik denk echter dat er niks mis mee is als je laat weten dat je het er niet mee eens bent dat je geen negentig minuten speelt, verklaart Baggerman.