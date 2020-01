Bakari bloeit helemaal op bij RKC: ‘Honderd procent zeker: we gaan niet degraderen’

In het slaperige dorpje Ferreiras in de felle Portugese zon is Saïd Bakari zelfs als linksback helemaal op zijn plek. Met een hecht team om hem heen, waar ook veel wordt gelachen, bloeide de van de Comoren afkomstige RKC’er de afgelopen tijd weer helemaal op. Want hoewel vorig seizoen fantastisch was voor de Waalwijkers, was het dat voor Bakari allerminst. Hij speelde weinig en verlangde naar huis, nog meer dan anders. ,,Ik dacht wel eens: waarom ben ik hier? Weg van mijn familie, mijn land en voor bijna niks. Soms is dat niet leuk. Maar ik heb nooit gedacht aan weggaan, ik houd te veel van voetbal.”