Bakari moest wéér wisselen van positie, dit keer noodgedwongen: ‘Soms wel moeilijk’

videoWas RKC’er Saïd Bakari eindelijk weer gewend aan zijn rol als linksbuiten, moest hij tegen Willem II (1-2) noodgedwongen weer als linksback acteren na het uitvallen van Alexander Büttner. ,,Als de trainer zegt dat hij vertrouwen in me heeft, weet ik dat ik het gewoon kan doen.”

Nadat routinier Büttner uitviel, stortte de verdediging van RKC als een kaartenhuis in elkaar. RKC moest in tien minuten tijd twee tegengoals slikken. ,,Het was een moeilijke avond", concludeerde ook Bakari. ,,We waren niet goed, kwamen niet in de wedstrijd.”

Toen Büttner twee minuten na rust naar de kant strompelde, moest Bakari een linie terug. Terwijl hij zichzelf net weer het aanvallende spel aangeleerd had. ,,Dat is soms moeilijk, maar de trainer heeft het soms nodig om je van positie te laten wisselen. Als de trainer zegt dat hij vertrouwen in mij heeft, weet ik dat ik het gewoon kan doen. We hebben denk ik ook niet verloren door die positiewisseling, maar door de hele teamprestatie.”

Dat Büttner gemist werd, daar is Bakari ook duidelijk in. ,,Hij is ook belangrijk in de opbouw met zijn linkervoet, die heb ik niet. Maar ook in een ander systeem moeten we alles doen om te winnen. Dit was onze fout, maar we moeten doorgaan.”

Zijn oude trainer Fred Grim wilde Bakari na afloop nog wel even spreken. ,,Ik heb hem nog niet hem gezien, maar ik hoop dat ik hem nog wel even zie zodat ik nog wat woorden met hem kan wisselen.”

