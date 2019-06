Begroting RKC Waalwijk naar zeven miljoen euro

RKC Waalwijk gaat bij zijn terugkeer in de eredivisie met een begroting van bijna zeven miljoen euro werken. Dat is ruim twee miljoen euro meer dan wanneer de club in de eerste divisie was gebleven. Dat verklaarde algemeen directeur Frank van Mosselveld donderdagmiddag.

Voor 15 juni zou RKC een voorlopige begroting ingediend moeten hebben bij de KNVB. Daar heeft de club uitstel voor gekregen. ,,Een week”, zegt Van Mosselveld. ,,Meer uitstel is niet nodig. We hadden een begroting voor de eerste divisie klaar liggen. Die was 4,7 miljoen euro. De komende dagen passen we die aan het eredivisieniveau aan. Dat is alleen maar prettig werk, want het gaat om plussen.”

RKC toucheert meer tv-gelden, haalt meer inkomsten uit de sponsoring en scoort een flinke plus als het om ticketing gaat. In de eerste divisie verkocht de Waalwijkse club zo’n 1100 seizoenkaarten. Nu waren er dat na twee dagen al 1400. Net voor de verrassende promotie na de zege op Go Ahead ging Van Mosselveld er nog van uit dat RKC in de eredivisie met 5,5 miljoen euro zou werken.