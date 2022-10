Bekerblamage RKC: Waalwijkers verliezen op bezoek bij amateurploeg De Treffers

Het niveauverschil tussen eredivisie en Tweede Divisie was niet af te lezen aan het spelverloop. Met een tomeloze inzet en een uitgekiend strijdplan bezorgde De Treffers de fullprofs een beroerde avond. Dat coach Joseph Oosting zijn elftal op elf plekken gewijzigd had ten opzichte van het competitieduel van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard, mag niet als excuus gelden.

Er stond nog genoeg eredivisie-ervaring aan de aftrap bij de Waalwijkers. Ook vorig seizoen smeedde Oosting een apart bekerteam met veel ‘vaste reserves’ en dat pakte goed uit tegen Willem II, Harkemase Boys en ADO Den Haag. Pas AZ bleek in de kwartfinale een maatje te groot.

Gevaar in de omschakeling

Zo ver komt het dit bekerseizoen dus niet. RKC had wel het meeste balbezit, het spel speelde zich merendeels af op de helft van De Treffers, maar de thuisploeg was razend gevaarlijk in de omschakeling. De bedrijvige Gavin Vlijter was een handenbinder voor de Waalwijkers. In de 17de minuut kon gelegenheidsaanvoerder Hans Mulder hem niet de baas. Ook doelman Pereira moest het antwoord schuldig blijven op de inzet van Gavin Vlijter (ex-MVV): 1-0. Het was aan de Portugese doelman te danken dat RKC de schade voor rust wist te beperken tot dat ene doelpunt. De Treffers was dichter bij de 2-0 dan RKC bij de gelijkmaker.

Volledig scherm De Treffers viert de goal © Pro Shots / Marcel van Dorst

In de rust wijzigde Oosting zijn formatie op twee plekken. Roy Kuijpers en Kevin Felida vervingen de onzichtbare Florian Jozefzoon en Yassin Oukili. RKC kwam een aantal keren dreigend voor het doel van Niels Kornelis. Met name Arsenal-huurling Mika Biereth was een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Bij een actie raakte de Deen geblesseerd, waardoor de gevaarlijkste RKC-aanvaller niet verder kon.

Historische bekerstunt

De Treffers bleef al counterend loeren op een grotere voorsprong. Kuijpers greep aan de noodrem om erger te voorkomen, ten koste van een gele kaart. Brian Campman schoot de vrije trap onberispelijk binnen: 2-0 met nog 22 minuten op de klok. Een aansluitingstreffer had de spanning nog terug kunnen brengen in de wedstrijd, maar zover kwam het niet. De Treffers heeft geen reputatie als cupfighter, verloor in het verleden al zijn bekerduels tegen profclubs, onder meer in 2017 met 7-0 van RKC. De historische bekerstunt werd uitbundig gevierd in het Groesbeekse Sportpark Zuid.

De Treffers - RKC Waalwijk 2-0.

17. Vlijter 1-0, 67. Campman 2-0.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 1400.

Geel: Campman, Maertzdorf (De Treffers), Bel Hassani, Kuijpers, Lobete (RKC).

RKC: Pereira; Bakari, Mulder, Augustijns, Nieuwpoort, Wouters; Vroegh (68. Clement), Oukili (46. Felida); Jozefzoon (46. Kuijpers), Biereth (59. Bel Hassani), Bakkali (55. Lobete).