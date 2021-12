Bekerwedstrijd RKC met twee uur vervroegd, duel daardoor live op ESPN

Cyril Ngonge krijgt bij FC Groningen de ruimte die hij nodig heeft: ‘Ik ben geen makkelijke jongen’

RKC Waalwijk treft zondag met Cyril Ngonge (21) een oude bekende in vorm. De Belg voelt zich in het hoge noorden helemaal op zijn gemak en ging met zijn ‘scorpion kick’ twee weken geleden de wereld over.

7 november