Bekijk hier de samenvatting van RKC - Almere City

RKC wil door met Ingo van Weert

29 maart RKC Waalwijk is in onderhandeling met Ingo van Weert om zijn aflopende contract te verlengen. De 24-jarige verdediger is al sinds 2003 verbonden aan de Waalwijkse club en sinds het vertrek van Philippe van Arnhem de enige speler die zelf is opgeleid.