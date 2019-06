Bekijk hier het volledige speelschema van RKC in de eredivisie

Begroting RKC Waalwijk naar zeven miljoen euro

13 juni RKC Waalwijk gaat bij zijn terugkeer in de eredivisie met een begroting van bijna zeven miljoen euro werken. Dat is ruim twee miljoen euro meer dan wanneer de club in de eerste divisie was gebleven. Dat verklaarde algemeen directeur Frank van Mosselveld donderdagmiddag.