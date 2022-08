Bel Hassani stelde RKC-trainer Oosting op de proef, maar is er weer: ‘Hij had me wel zeven keer weg kunnen sturen’

‘Spelers met een krasje', RKC en met name trainer Joseph Oosting houdt er wel van. Iliass Bel Hassani kun je wel scharen in die groep, dat weet hij zelf ook. Hij moest vorig seizoen vaak genoegen nemen met een rol als invaller, omdat hij problemen had met zijn fitheid. Ook kon hij niet goed met tegenslagen omgaan. Maar nu is de aanvaller er écht weer. En de hele mooie vrije trap in de kruising waarmee hij RKC op 0-2 zette tegen Vitesse is daar een beloning voor.