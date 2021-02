Beslissende goal van Touba zorgde voor vreugde-explosie in Waalwijk: ‘Ik dacht niet na en schoot’

Bescheiden als de 22-jarige Belg is, gaat het na afloop vooral over hoe blij hij is voor het team. Maar toch glundert hij als het over zijn belangrijke goal gaat. ,,Ik weet dat ik de kwaliteit heb om te scoren", zegt de centrale verdediger. ,,Dat het dan vandaag lukt, daar ben ik heel blij mee.”

Lees ook Touba bezorgt RKC Waalwijk in absolute slotfase drie punten tegen FC Emmen

De manier waarop was helemaal fraai. Hij nam een afvallende hoekschop in een keer op de slof. ,,Het was eigenlijk een slechte corner van Bakari", grinnikt de Belg. ,,Maar de bal kwam voor mijn voeten, ik dacht niet na en schoot. Toen die bal erin vloog, was het feest met de spelers en de staf. Iedereen is dolblij.”

Belangrijk

Er moest ook wel van Emmen gewonnen worden, wilde RKC niet direct in de gevarenzonde belanden. ,,We wisten dat het lastig zou worden, maar ook dat we moesten winnen", aldus Touba. ,,Met goed voetbal of niet.”

Dat dat dan in de absolute slotfase alsnog lukte, zorgde voor een explosie van vreugde. Of Touba thuis nog een klein feestje viert? ,,Nee", lacht hij. ,,Ik ga lekker naar huis en slapen.”

Volledig scherm Ahmed Touba maakte de 1-0 tegen FC Emmen. © Pro Shots / Toin Damen