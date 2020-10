Beslissende treffer brengt grote glimlach terug op gezicht van RKC-verdediger Bakari

Het is 19 oktober 2019, Saïd Bakari scoort tegen Ajax. Een doelpunt dat er uiteindelijk niet toe doet, want RKC Waalwijk verliest. Zoals zo veel wedstrijden vorig seizoen. Hoe anders is het vrijwel precies een jaar later als Bakari zijn tweede treffer voor RKC in de eredivisie maakt. De van origine buitenspeler, door trainer Fred Grim al een hele tijd als back geposteerd, komt mee op en schuift de bal keurig achter Heracles-doelman Michael Brouwer. Een ontzettend belangrijke goal, waarmee RKC de overwinning binnensleept en in ieder geval voor even van de laatste plaats in de eredivisie af is.