Beslissende treffer voelde ook als bevrijding voor Sow zelf in moeilijk seizoen: ‘Frustratie komt er dan uit’

,,Het is vooral veel frustratie die er dan uitkomt", gaat de aanvaller verder. ,,Maar des te lekkerder. Dit was goed voor het team en goed voor mezelf.”

Sow heeft dit seizoen veel geduld moeten hebben, voordat hij zich kon laten zien. ,,Ik heb veel gesproken met de trainer", vertelt hij. ,,Ik voel me goed en steeds sterker worden. Nu kwam ik eindelijk in de spitspositie, waar ik me ook lekker voel en heb ik een hele helft mogen spelen. Goed dat ik het kan belonen met een doelpunt, dit zijn de momenten waar je op wacht.”

Concurrentie

De concurrentie op de spitspositie bij RKC is heel hoog. ,,Iedereen weet als je invalt moet je het goed doen. Anders kan een ander er de volgende wedstrijd alweer inkomen. Maar de overwinning is nu het belangrijkste, het zijn hele belangrijke drie punten.”

De opluchting en blijdschap was ook te zien en te horen direct na afloop. In de kleedkamer werd volop feest gevierd. ,,Mensen gooiden met waterflesjes, iedereen was in euforie", vertelt Sow met een grijns. ,,Maar dat is ook terecht natuurlijk. We hebben het verdiend.”