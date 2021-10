Bierdouche in de Kuip compliment voor RKC-verdediger Wouters: ‘Laten zien dat we strijd kunnen leveren’

Tien minuten voor tijd was het op voor Luuk Wouters in de Kuip. De Schijndelaar speelde zijn eerste wedstrijd van dit seizoen, nadat de eerste maanden voor hem in het teken stonden van revalidatie na een enkelblessure. Rustig als hij is, stapte hij aan de overkant van de dug-out van het veld en begon aan zijn ronde terug. Stand: 2-2 en dus geen blije Feyenoord-supporters op de tribune. Wouters had er even niet bij stilgestaan dat als hij linksom zou lopen, hij recht voor de Rotterdamse harde kern door zou lopen. ,,Nee, daar had ik niet echt over nagedacht", vertelt hij een aantal dagen later lachend als hij op zijn gemak in de E-sports-ruimte van RKC zit. Liters bier kreeg de jonge verdediger over zich heen, maar hij bleef stoïcijns doorlopen. ,,Het deed me niet zo veel, ik kon er wel om lachen", zegt hij nuchter. ,,Ik ga dan ook niet naar het publiek staan schreeuwen of zo.” Andere spelers zouden wellicht wat meer geprovoceerd hebben, maar daar is Wouters de persoon niet voor. ,,Ik dacht er nog heel even over na, maar dacht al snel: nee, dat kan ik beter niet doen.”