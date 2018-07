Bij RKC gestrande spits tekent drie jaar bij Panathinaikos

Voormalig RKC Waalwijk-spits Mark Sifneos (21) heeft zich donderdag in motel Gilze-Rijen bij de selectie van Panathinaikos gevoegd. De Griekse Amsterdammer bereikte overeenstemming over een driejarig contract met de topclub uit zijn moederland.

Sifneos maakte van 2014 tot 2016 deel uit van Brabant United, de gemeenschappelijke jeugdopleiding van RKC Waalwijk en FC Den Bosch. In 2016, bij de afsplitsing, werd hij overgeheveld naar de beloftenselectie van de Waalwijkse club. Hij speelde in totaal 21 minuten voor de hoofdmacht.

Op 1 februari 2016 debuteerde hij in de uitwedstrijd tegen Jong PSV als invaller. Hij speelde dertien minuten mee. Sifneos kwam een seizoen later als invaller thuis tegen NAC (1 minuut) en uit tegen Almere City (7 minuten) nog eens tot acht minuten. Ook bij de beloften was hij geen vaste keuze voor de positie van centrumspits.

Straf

Dat hij nu bij Panathinaikos voor zijn kans kan gaan, heeft alles te maken met de situatie waarin de Griekse club zich bevindt. Wegens de grote schuldenlast en het niet betalen van salarissen is de club door de UEFA voor drie jaar uitgesloten van deelname aan de Champions League of de Europa League. Ook mag de club gedurende die periode geen spelers aantrekken en alleen transfervrije spelers van onder de 23 jaar een contract aanbieden. Tot die categorie hoort Sifneos.

De verruilde RKC vorig seizoen voor de Kerolo Blasters in de Indiase competitie. Daar liet hij zijn contract na een half seizoen ontbinden. Sifneos verklaarde voor die club gekozen te hebben omdat Rene Meulensteen er trainer was. Die werd echter al snel ontslagen. Sifneos vervolgde zijn Indiase avontuur bij FC GOA. In 19 duels in de Super League kwam hij tot vijf doelpunten. Die 'verzilvert' hij nu bij Panathinaikos.