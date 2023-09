Bij RKC moest Tijjani Reijnders ervaring opdoen, drie jaar later speelt hij in Oranje: ‘Echt een jongen die met zijn voeten spreekt’

Tim (22) is Haarlemmer en groot fan van RKC: ‘Gemoede­lij­ke club. En je voelt altijd die adrenaline, niks gaat vanzelf’

WAALWIJK - Tim Schaaf is geboren en getogen in Haarlem en al dertien jaar fan van RKC, hij mist nagenoeg geen wedstrijd. Dus was hij zondag ook op de open dag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen AZ. ,,Gezellig, op z’n Brabants. Fijn is dat.”