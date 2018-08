Bilate met RKC nu passant in De Vliert: 'Beleefde in Den Bosch mijn leukste voetbaljaar'

InterviewPianolessen waren aan hem niet besteed. Maar er zit wel weer muziek in de voetballoopbaan Mario Bilate (27), die het vanavond in De Vliert opneemt tegen FC Den Bosch.

Mario Bilate voetbalde twee jaar geleden, nadat hij een tijd uitgeschakeld was geweest door een kruisbandblessure, bij FC Den Bosch. Maar ook met de aanvaller in de frontlinie slaagde de club er niet in om los te komen van de onderste helft van de eerste divisie. Hij kan het best begrijpen dat zijn oude club het nu op een andere manier aanpakt. ,,Ik heb van een paar jongens begrepen dat er veel veranderd is. Ik heb er de opstelling van afgelopen vrijdag op nageslagen, een vreemdelingenlegioen. Maar ik ga er niet over oordelen. Als ze denken dat dit de manier is om de stijgende lijn te pakken te krijgen, moeten ze het vooral zo doen."

Quote Daar heb ik 3,5 seizoen gespeeld en mijn eerste profcon­tract getekend. Mario Bilate Bilate is vanavond met zijn nieuwe club RKC Waalwijk een passant in De Vliert. De wedstrijd roept veel minder emotie op dan het duel met Sparta dat daarna op de kalender staat. ,,Daar heb ik 3,5 seizoen gespeeld en mijn eerste profcontract getekend", zegt de geboren Moskoviet, die toen hij 1,5 jaar was naar Rotterdam verhuisde. In zijn periode bij Sparta was er even interesse van een Russische club. Daar spelen, is nog steeds een wens.

Bilate, die een Russische moeder heeft, voelde lange tijd een band met Moskou. ,,Een deel van mijn familie woont daar. Die ging ik elk jaar opzoeken tot mijn oma overleed. Ik ben er nu 12, 13 jaar niet meer geweest." Het beroep van zijn vader, die dirigent en muziekdocent is, bracht de familie naar Nederland. Bilate is een muziekliefhebber. Hij luistert er graag naar, maar het talent van zijn vader erfde hij niet. ,,Die heeft me nog pianolessen gegeven. Dat was niets voor mij. Mijn hart lag op het voetbalveld."

Geromantiseerd

Voor een profvoetballer is Bilate een laatbloeier. Hij was 19 jaar toen hij van de amateurs van Xerxes de overstap maakte. ,,Ik had een geromantiseerd beeld van de voetbalwereld", zegt Bilate. ,,Dat was snel voorbij. Sparta heeft me geleerd wat er mentaal nodig is." Op het mentale vermogen van Bilate werd wel vaker een beroep gedaan. Bij het Schotse Dundee United had hij het uitstekend naar zijn zin, tot een kruisbandblessure de cadans verstoorde. Hij is blij dat hij aan een andere voetbalcultuur kon proeven. ,,Schotten zijn echt geweldige mensen", zegt hij. ,,Maar tijdens het revalideren na die knieoperatie voelde het alleen. Mijn vriendin was zwanger en zat in Rotterdam. Er waren genoeg redenen om mijn contract bij Dundee United te laten ontbinden."

Quote Bij Sparta waren we blij met een uitwed­strijd in Den Bosch. Dat heeft toch een behoorlijk groot stadion. Mario Bilate Eenmaal hersteld was FC Den Bosch de eerste club die concreet interesse toonde. ,,Ik beleefde er mijn leukste voetbaljaar tot dusverre", zegt Bilate. ,,Ik vond er het plezier weer terug. Bij Sparta waren we blij met een uitwedstrijd in Den Bosch. Dat heeft toch een behoorlijk groot stadion. Met zo’n stad en zo’n achterland moet je hoger kunnen spelen."

Bilate dwong een transfer naar FC Emmen af, maar raakte tot drie keer toe geblesseerd. ,,Dat was jammer, want het systeem van die club was me op het lijf geschreven. Ik zou er een van de twee spitsen zijn", zegt de Rotterdammer, die na de promotie ten koste van zijn oude club Sparta besloot niet verder te gaan. Mede door de blessures voelde de afwezigheid van vriendin en kind door de week als een gemis.

Volledig scherm Mario Bilate in het tenue van FC Den Bosch. © Pro Shots

Uitdaging

Met RKC Waalwijk koos hij voor een club dichter bij huis. Hij wilde de uitdaging ook aangaan. ,,Ik herinner me RKC als en volwaardige eredivisieclub. Met een nieuwe trainer en een stel nieuwe spelers moeten we langzaam naar dat niveau toegroeien, al moet je natuurlijk realistisch blijven."

De komst van een trainer van het kaliber Fred Grim en de positie van spits die hem is toegezegd, waren doorslaggevend om zijn handtekening te zetten onder een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen. Hij fungeert er nu als de kapstok waar het spel aan opgehangen is. Dat lukt heel aardig. ,,Ik had sinds maart geen hele wedstrijd meer gespeeld. Maar ik word met de week fitter en scherper. Dus die doelpunten gaan vanzelf komen", zegt Bilate. ,,Lekker fit en productief zijn. Dat heb ik me voorgenomen. Er staat bij RKC een aardige ploeg. Ik geloof in waar de club mee bezig is, zoals FC Den Bosch in een toekomst met die investeerder gelooft."