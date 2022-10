Boze trainer in de rust laat RKC blaffen, maar niet bijten: ‘Kan er niet tegen dat we zonder lef speelden’

Strafschop in blessure­tijd helpt PSV voorbij RKC

RKC Waalwijk was enorm dicht bij een stuntje door PSV in Eindhoven op 0-0 te houden. Maar in de extra tijd ging het alsnog mis voor de bezoekers. Een door Cody Gakpo benutte strafschop in blessuretijd zorgde ervoor dat PSV opgelucht kon ademhalen.

