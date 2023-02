Op dood spoor beland in Sittard, als herboren in Waalwijk: Seuntjens is bij RKC helemaal op zijn plek

RKC-doel­man schrikt van gescheld met kanker na duel met Ajax: 'Ik kan irritant zijn, maar laat het K-woord weg’

RKC-keeper Etienne Vaessen werd onaangenaam verrast toen hij zondagavond na de wedstrijd tegen Ajax (3-1 verlies) zijn telefoon aanzette. De 27-jarige Bredenaar zag dat hij via Instagram honderden verwensingen had gekregen met het woord kanker erin. ,,Noem mij gewoon klootzak of lul, maar laat dat K-woord gewoon weg.”