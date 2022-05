Büttner na zijn laatste thuisduel voor RKC: ‘Dit is voor mij een mooi afscheid’

,,We hadden meer van dit soort wedstrijden kunnen hebben", zegt Alexander Büttner nadat hij even uit het feestgedruis in de kleedkamer is gestapt. ,,We hebben een goede groep, spelen goed voetbal. Dat hebben we vandaag weer laten zien.” Büttner kwam na het laatste fluitsignaal technisch directeur Mo Allach tegen. ,,Ik heb aan het begin van het seizoen beloofd dat we erin zouden blijven. Hij zei tegen me dat ik me aan mijn belofte gehouden heb.”