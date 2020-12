Captain Tahiri weet dat hij RKC op voorsprong had moeten schieten tegen PSV: ‘Die bal moest erin’

RKC lost eenderde van aantal schoten dit seizoen in thuisduel met Heerenveen

23 november RKC Waalwijk kwam dit seizoen in negen wedstrijden tot op heden tot 78 schoten. Bijna eenderde daarvan losten de Waalwijkers er in het thuisduel met Heerenveen. Van de 24 schoten eindigden er 10 tussen de palen. In negen gevallen bracht Erwin Mulder, de keeper van de Friezen, redding. Dat is een recordaantal reddingen dit seizoen.