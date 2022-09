Clement bekroont basisdebuut bij RKC met goal: ‘In de tweede helft kregen we kans op kans op kans’

Voor het eerst dit seizoen mocht hij in de RKC-basis starten, middenvelder Pelle Clement bekroonde dat debuut met een belangrijke goal. ,,Thuis scoren voor eigen publiek is het allerleukste.”

,,Goed was hij hè", roept Iliass Bel Hassani in de catacomben over Pelle Clement. Zelf is de Amsterdammer een stuk bescheidener. ,,Niet ik, maar het hele team. Heel lekker dat je scoort (de 2-2) en fijn dat hij zo vroeg in de tweede helft valt, maar iedereen ging direct door. Het zegt genoeg dat iedereen meteen terug rende naar de eigen helft.”

Het was de start van een geweldige tweede helft van RKC. Want de thuisploeg ging nog met een 1-2 achterstand rusten. ,,We wisten dat dat vooral aan onszelf lag. We waren onnauwkeurig en kregen daardoor te weinig kansen. In de tweede helft waren we dat wel en dan krijg je kans op kans op kans.”

Zes uit vijf

Slechts vijf minuten had Clement nodig om te scoren in de tweede helft. Daarna vielen nog goals van Thierry Lutonda, Vurnon Anita en Michiel Kramer. Alles viel goed aan RKC-zijde. ,,Als je zo'n tweede helft kan spelen, moet je ook goed analyseren waarom dat in de eerste helft niet kan", is Clement toch nog kritisch.

,,Voor het gevoel is het wel lekker dat we deze hebben gewonnen en daarmee op zes punten uit vijf wedstrijden staan", gaat Clement verder. ,,Ook is het lekker voor Michiel (Kramer, red.) dat hij die goal nog maakt. Dat verdient hij ook met het werk dat hij verzet voorin. Het is niet de makkelijkste positie in ons team, hij wordt niet altijd even goed bediend.” Ook mooi was de kopgoal van Vurnon Anita, de kleinste man van het veld. ,,Dat was prachtig. Misschien denken de tegenstanders dat hij wel de bliksemafleider zal zijn. Zo zie je maar, als die bal goed is, kan iedereen scoren uit een corner. Ook Vurnon.”